Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Sergilerde, müzelerde hayranlıkla baktığımız mozaik,tarihi antik çağa uzanan duvar kaplamalarıdır. Günümüzde neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlayan ve desenleriyle kalbimizi çalan mozaik uygulamaları Atölye Lobi'de sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor!.Her katılımcı 1 adet mozaik plaka yapacaktır.



Farklı desen çalışılabilir. İsterseniz, duvarınıza asabilir, isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 16.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Mozaik



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır