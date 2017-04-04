Mozaik
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!
Sergilerde, müzelerde hayranlıkla baktığımız mozaik, tarihi antik çağa uzanan duvar kaplamalarıdır. Günümüzde neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlayan ve desenleriyle kalbimizi çalan mozaik uygulamaları Atölye Lobi'de sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor! Her katılımcı 1 adet mozaik plaka yapacaktır.
Farklı desen çalışılabilir. İsterseniz, duvarınıza asabilir,isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL
Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8
Başlangıç Saati : 05.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 05.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Mozaik
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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