Keyifli zaman geçirip kendi tablolarını yapmak isteyenler Atölye Lobi'de sizlerle...



İsterseniz duvarınıza asabilir,isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz Her katılımcı 1 adet mozaik plaka yapacaktır.İsterseniz duvarınıza asabilir,isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz.



Malzemeler katılım bedeline dahildir.



*Etkinlik 15 kişi ile sınırlıdır.



Sergilerde,müzelerde hayranlıkla baktığımız mozaik,tarihi antik çağa uzanan duvar kaplamalarıdır.Günümüzde neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlayan ve desenleriyle kalbimizi çalan mozaik uygulamaları Atölye Lobi'de sizler tarafından keşfedilmeyi bekliyor!



Yapacağımız çalışma görseldeki gibi olacaktır. Her katılımcı 1 adet mozaik plaka yapacaktır.