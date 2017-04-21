Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Mövenpick Grup Büyüme Rotasını Asya'ya Çeviriyor
Ara
BİST 92.039 %1,36
DOLAR 3,6497 %-0,63
EURO 3,9311 %-0,11
PARİTE 1,0763 %0,48
ALTIN 150,48 %-0,49
FAİZ 11,27 %-0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Mövenpick Grup Büyüme Rotasını Asya'ya Çeviriyor

Üst segment turizmin Tayland, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelere kaydığını gören Mövenpick Grubu, rotayı Asya'ya çevirdi.

Mövenpick Grup Büyüme Rotasını Asya'ya Çeviriyor

Üst segment turizmin Tayland, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelere kaydığını gören Mövenpick Grubu, rotayı Asya'ya çevirdi. Türkiye'de 4 oteli bulunan grup, 2018 yılında Güney Doğu Asya ve Arap Yarımadası tarafında büyüme planlıyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Güney Doğu Anadolu, Arap Yarımadası, turizm sektör, turizm bakan, turizm müdür, Yeni Zelanda, Avusturalya, Güney Doğu