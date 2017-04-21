Mövenpick Grup Büyüme Rotasını Asya'ya Çeviriyor
Üst segment turizmin Tayland, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelere kaydığını gören Mövenpick Grubu, rotayı Asya'ya çevirdi.
Üst segment turizmin Tayland, Sri Lanka, Avustralya, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelere kaydığını gören Mövenpick Grubu, rotayı Asya'ya çevirdi. Türkiye'de 4 oteli bulunan grup, 2018 yılında Güney Doğu Asya ve Arap Yarımadası tarafında büyüme planlıyor.
Kaynak: Dunya.com
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