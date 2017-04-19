Moussa Sow Müjdesi!

Fenerbahçe'de kiralık yıldızlar Jeremain Lens ve Moussa Sow'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı, taraftarın en çok merak ettiği konu... Lens için Sunderland'in kararını bekleyen sarı-lacivertlilerde Sow'un devam ihtimali bir hayli yükseldi.



Senegalli golcü, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübe iletti. Yönetimin, Sow'un performansından memnun olduğu ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ahli kulübünün de kabul etmesi halinde 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.



Fenerbahçe yönetimi, sezonun bitimiyle harekete geçecek. Kulüp kaynakları, bu transferde oyuncunun görüşünün önemli olduğunu, Sow'un Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle Al Ahli'nin de bu transfere izin vereceğini belirtiyor.



Kaynak: Sabah