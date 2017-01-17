Moussa Sow'dan Sökeli Kayra'ya Destek

Aydın'ın Söke ilçesinde ender görülen bir genetik rahatsızlığı bulunan Kayra Tütüncü'nün hayranı olduğu Fenerbahçeli Moussa Sow ile görüşme talebine futbolcudan olumlu cevap geldi.



Sow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tütüncü ile Afrika Kupası dönüşünde görüşeceğini belirtti.



Genetik bir rahatsızlık olan ve 16 bin kişide bir görülen Prader Willi sendromlu 8 yaşındaki Kayra Tütüncü'nün annesi Hatice Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarı oğlunun en sevdiği oyuncunun Moussa Sow olduğunu söyledi.



Oğlunun Sow ile görüşmek ve ona forma imzalatmak istediğini sık sık dile getirdiğini anlatan Tütüncü, evladının talebinden haberdar olan Moussa Sow'un buna olumlu yanıt vermesinin kendilerini çok sevindirdiğini dile getirdi.



Tütüncü, "Sow, oğlum Kayra'nın yüzünü güldürdü, Allah da onun yüzünü güldürsün. Kayra sabırsızlıkla Sow ile görüşeceği günü bekliyor." dedi.



Senegalli oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genç Kayra mesajını aldım. Afrika Kupası dönüşü hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah, genç kardeşim." ifadesine yer verdi.