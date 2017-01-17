Moussa Sow'dan Kayra'ya Mesaj

FutbolArena - Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow, genetik bir hastalıkla mücadele eden Kayra Tütüncü adlı genç bir hayranının isteğine sessiz kalmadı.



'Prader Wili Sndromu' adlı rahatsızlıkla mücadele eden Kayra Tütüncü'nün en büyük hayali Moussa Sow ile tanışmaktı. Senegalli golcü, ekranlarda bu isteğini dile getiren genç taraftarın sesine kulak verdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moussa Sow, "Genç Kayra mesajını aldım. Afrika Kupası dönüşünden sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah genç kardeşim" dedi.



İşte o paylaşım:



