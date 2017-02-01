Moussa Sow, Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçında Oynayacak Mı?

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak son 16 turu maçıda, Moussa Sow'un forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Moussa Sow'un Beşiktaş ile oynanacak kupa maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili son bilgiler haberimizde yer alıyor.
Moussa Sow, Beşiktaş kupa maçında forma giyecek mi?
Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele eden Moussa Sow, grupta oynanan 3 maç sonucu takımıyla birlikte lider olarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde normal süresi 0-0 biten maçta Kamerun'a penaltılarla mağlup olarak elendi. Moussa Sow'un İstanbul'a dönüşünün ardından 1 Şubat Çarşamba günü takımla antrenmana katılacağı belirtildi. Teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi halinde Senegalli golcünün Beşiktaş ile Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada forma giyeceği ifade edildi.
Moussa Sow'un Beşiktaş maçlarında attığı goller
Moussa Sow'un Beşiktaş ile oynanan maçlarda sergilediği performans dikkat çekiyor. Süper Lig'de en fazla Beşiktaş'a karşı gol atan Senegalli oyuncu, siyah beyazlılara karşı forma giydiği 9 maçın 7'sinde gol attı. Bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol kaydeden Moussa Sow'un Beşiktaş karşı gol attığı maçlar şu şekilde:
2011-2012 SEZONU:
Fenerbahçe 2-0 Beşiktaş (Yobo, Sow)
2012-2013 SEZONU:
Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş (Sow, Gökhan Gönül 2)
Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe (Sow 2)
2013-2014 SEZONU:
Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş (Emenike, Sow, Kuyt)
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (Sow)
2014-2015 SEZONU:
Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe (Emenike, Sow)
2014-2015 SEZONU
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (Sow)
Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak. Saat 20: 30'da başlayacak olan Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Moussa Sow, Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçında Oynayacak Mı?
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak son 16 turu maçıda, Moussa Sow'un forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak son 16 turu maçıda, Moussa Sow'un forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? Moussa Sow'un Beşiktaş ile oynanacak kupa maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili son bilgiler haberimizde yer alıyor.