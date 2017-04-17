Mourinho, Talisca'nın Peşinde!

Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun Anderson Talisca'yı Lyon maçında özel olarak izlettiği bildirildi.



İngiliz basınında yer alan haberde, tecrübeli çalıştırıcının, Brezilyalı yıldız hakkındaki kararını gelecek rapora göre vereceği dile getirildi. Haberde, 23 yaşındaki Talisca ile Manchester United'in dışında Liverpool ve Everton'un da ilgilendiği vurgulandı.



KALMASI ZORLAŞIYOR



Beşiktaş da Benfica'dan 2 milyon euro'ya kiraladığı Talisca ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor. Ancak sambacının taliplerinin her geçen gün artması yönetimin bu planını sekteye uğratabilir.



Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç solağın değeri, Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla tavan yaptı.



(Fotomaç)