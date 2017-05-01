Mourinho Fenerbahçe'ye Gelecek!

Tivibu Spor yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz dönemler içerisinde Pereira ile anlaşmasına, Mourinho'nun inanamadığı söyledi.



Özen yaptığı açıklamada, "Mourinho, Fenerbahçe'nin Pereira ile anlaştığını duyunca 'Ciddi mi bu?' dedi. Pereira ile ilgili öyle bir şey söyledi ki eyvah dedim. Mourinho da bir gün Fenerbahçe'ye gelecek istiyor." ifadelerini kullandı.



(Ajansspor)