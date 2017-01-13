Mourinho Depay'ı Ucuza Satmayacak!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Memphis Depay için Lyon'un teklif yaptığı ileri sürüldü.

Sporx'in haberine göre İngiliz basını, Fransız ekibi Lyon'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Manchester United'ın kapısını çaldığını ancak teklif reddedildiğini yazdı.

17 MİLYON EURO

Haberde, Lyon'un teklifinin rakamları belirtilmezken Manchester United'ın Hollandalı oyuncunun bonservisi için 17 milyon euro istediği yer aldı.

Lyon'dan 17 milyon euro isteyen Manchester United, Depay'ı 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında PSV'den transfer etti.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Devre arasında Depay'ın takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren Portekizli teknik adam, "Depay için herhangi bir teklif yok. Eğer kalırsa mutlu olurum. Sezonun ikinci yarısında çok maç oynayacağız. Elbet süre bulacaktır. Giderse de ona en iyisini dilerim çünkü harika bir çocuk" şeklinde konuştu.