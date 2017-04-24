Motosikletten Yola Savrulan Sürücü, Kaza Anını Anlattı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aniden şerit değiştiren otomobilin neden olduğu kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent Obut, o anları anlattı. Türkiye'de motosikletlilere değer verilmediğini söyleyen Obut, duruma isyan etti.



Edinilen bilgilere göre olay Cumartesi sabahı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti Baltalimanı yol ayrımında meydana geldi. Tansu B. isimli kadın sürücü, aniden sağ şeride geçerek Baltalimanı yol ayrımına girmek istedi. Ancak bu sırada arkadan gelen Bülent Obut'un kullandığı motosikletle yandan çarptı. Kaza nedeniyle motosikletten fırlayan Bülent Obut ve eşi Hatice Nalan Obut, yola savruldu. Ağır yaralanan çiftin, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hatice Nalan Obut'un yoğun bakımda tedavisi sürerken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bülent Obut ise hayati tehlikeyi atlattı. Kaza anında yaşadıklarını anlatan Obut, "Arabanın birden bire önüme geldiğini hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yerdeyken birkaç kişi vardı, oradan hastaneye getirdiler. Maalesef bizim Türkiye'de bunlar oluyor. Ben yurt dışına da giden bir insanım. Burada motosikletlere değer verilmiyor. Birden bire önüme geçti. İnsan hayatına değer yok" ifadelerini kullandı.



Obut'un kızı Dilan Şahin ise yaşananlara tepki göstererek, "Araç önlerine çıkıyor, bence kasti bir şey. Kanıtlar var. ya yolu kaçırdığı için aniden giriyor, çünkü yol ayrımı var orada. Sabah görüntüyü izledim, şu an elim ayağım titriyor. Nasıl böyle bir insan ehliyet alıp yola çıkabiliyor" şeklinde konuştu.



Babasının çocukluğundan beri motosiklet kullandığını vurgulayan Şahin, "Bugüne kadar hiçbir kazası olmadı. Doktorlar üzerilerindeki kıyafetleri ve kasklarının sağlam olmasından dolayı ölümle sonuçlanmadığını söylüyor" dedi.



Birkaç gün önce dedesinin hayatını kaybettiğini söyleyen Şahin, "Annem babasını kaybetmiştik. Sıkıntılı bir süreç geçirdik dedemi kaybettiğimizden dolayı. Biraz kafa dağıtmak için yola çıktılar. Edirne'ye gidiyorlardı ama bu kaza oldu" diye konuştu. - İSTANBUL