Motosikletten Düşüp Öldü

AYDIN'ın Buharkent İlçesi'nde motosikletten düşerek başını çarpan 19 yaşındaki Akın Aylak, kaldırıldığı hastanede öldü.



Kaza, bugün saat 00.20 sıralarında, Ali galip Bellek Caddesi ile 40 sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Kendisine ait plakasız motosikletiyle gezen Akın Aylak, dengesini kaybederek yola düştü. Kasksız olan ve başını yere çarpan Aylak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber verdiği sağlık ekipleri, Aylak'ı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Akın Aylak, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Yapılan kan testine göre Aylak'ın 1.44 promil olduğu belirlendi. Aylak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın