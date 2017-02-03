Motosikletten Düştü, Kendine Böyle Kızdı

İstanbul Eyüp'te bir gencin motosikletiyle yaptığı kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Bacağı kırılan ve bir daha motosiklete binmesi yasaklanan gencin kazadan sonra kendine kızmasıysa dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, Eyüp'te seyir halindeki motosikletli şahıs, bilinmeyen bir nedenden motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet devrilerek yol kenarındaki araca çarparken, genç sürücü bir süre sürüklendi. Acılar içinde yerde kalan genç, "İmdat" diyerek etrafındakilerden yardım istedi. Bu sırada sık sık "Besmele" çeken gencin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların bir şeyi olup olmadığını sorması üzerine acılar içindeki şahıs, "Belimde bir şey yok bacağım kırıldı" dedi.



Daha sonra olay yerine gelen ambulansla şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.



DERS OLSUN DİYE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Genç yaşanan kazayı diğer motosiklet sürücülerine ders olması için sosyal medyadan paylaştı. Videonun sonunda ise "Bundan sonrası hastaneye gittim. 11 günün sonunda evdeyim. Ayağıma ömürlük platin takıldı. Motosiklete binmem yasaklandı. Umarım ekipmansız binmezsiniz. Ders olur" yazısını paylaştı.



(İHA) - İSTANBUL