Motosikletten Düşen İki Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde motosikletten düşen bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk babası 40 yaşındaki Ali Horzum'un ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.



Olay ilçeye bağlı Savcıllı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dün bahçeye giden Ali Horzum (40) bahçeden dönerken bilinmeyen bir nedenle kullandığı motosikletten dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralı olarak Buharkent Sağlık Merkezine kaldırılan Al Horzum hayatını kaybetti. - AYDIN