Motosiklette Şampiyonlar Gecesi Düzenlendi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen "2016 Şampiyonlar Gecesi" yapıldı.



Ataköy'deki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevi'nde düzenlenen organizasyona TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Akdeniz Motosiklet Birliği Başkanı Abdellah Laraichi, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, TMF Yönetim Kurulu üyeleri, spor kulüpleri yöneticileri, sporcular, hakemler ve aileleri katıldı.



Gecede 2016 sezonunda supermoto, motokros, drag, enduro, ATV, süper enduro ve sujeti kategorilerinde dereceye giren 210 sporcu ve kulübe kupaları verildi.



2016'da üst üste ikinci, toplamda ise beşinci kez Dünya Supersport şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, ödülünü Laraichi'nin elinden aldı. Bekir Yunus Uçar da Laraichi'ye İstanbul silüetinin yer aldığı bir hediye takdim etti.



Uçar: "Fethi Sekin, bizim motorcu ağabeyimiz"



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlenecek enduro yarışıyla sezonu açacaklarını söyledi.



2016 sezonunun motosiklet camiası için zorlu geçtiğini belirten Uçar, "Federasyon olarak, 2016 sezonu şampiyonlarının ödüllendirildiği, kupaların verildiği bir tören hazırladık. Türkiye'nin tüm branşları, her türlü kurum ve kuruluşu ile halkımız için olduğu gibi zorlu bir yıl geçirdik. Hamdolsun ki birlik ve beraberlik içinde tüm yarışlarımızı kazasız belasız tamamladık. Bugün bir araya geldik ve 2016 yılını güzel anılarla hatırlamak için bir tören hazırladık." diye konuştu.



Uçar, 4-5 Şubat tarihlerinde İzmir'in Urla ilçesinde Fethi Sekin'in adının verileceği enduro yarışı düzenleyeceklerini belirterek, "Fethi Sekin, bizim motorcu ağabeyimiz. Türkiye'nin yaşama ihtimali bulunan en kanlı ve acı günlerinden birinin önüne göğsünü siper etti. Onun bir motosiklet tutkunu ve motosiklet üzerinde görev yapan bir devlet memuru olması nedeniyle de bizim için çok büyük değeri var. Sezonu onun hatırasıyla ve onu anarak açacağız. İnşallah bu maneviyatla başladığımız sezonu çok güzel bir şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.



Kenan Sofuoğlu: "2016, güzel bir sezondu"



AA muhabirine konuşan Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2016 sezonunda motosiklet camiasının güzel sonuçlar aldığını bildirdi.



Hem kendisinin hem de genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda başarılı olduğunu aktaran Kenan, "2016, güzel bir sezondu. Supersport kategorisinde üst üste 2, toplamda da 5. şampiyonluğuma ulaştım. 2016, gençler açısından da güzel geçti." değerlendirmesinde bulundu.



Kawasaki Pucetti takımıyla yoluna devam ettiğini hatırlatan dünya şampiyonu motosikletçi, "2016'da verdiğimiz emeklerin karşılığını 2017'da alacağız. İnşallah Toprak Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak. Harun'un yeni açılan Gençler Dünya Kupası'nda güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ben ise 2017'de Kawasaki Pucetti takımıyla devam edeceğim. İşin en güzel kısmı, takımımda önümüzdeki sezon farklı kategorilerde 3 Türk sporcu yer alacak. Güzel bir sezon bizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.



Yeni sezon antrenmanlarına başladığını vurgulayan Kenan, "İlk resmi testimi bu ay sonunda Portekiz'de yapacağım. Daha sonra Türkiye'deki çalışmalarıma devam edeceğim. Şubat'ın üçüncü haftasında ilk yarışım için Avustralya'ya gideceğim. Çok şükür hiçbir aksilik yok ve her şey hazır durumda. Avustralya'da güzel bir başlangıç yaparsak, bu moralle güzel bir sezon geçireceğime inanıyorum." yorumunu yaptı.



Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden pistin en önemli projeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, pistin bir an önce bitirilmesini istiyor. Kendisi, 'Bu parkurun tamamlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.' dedi. Pist inşaatının ön kısmı yazın ilk aylarında tamamlanacak. Daha sonrasında da bakanlığın desteğiyle tesisi tamamlayacağız. Bu tesise otomobil ve motor sporlarına gönül vermiş kardeşlerimizin ihtiyacı var."