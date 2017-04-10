Motosikletli Trafik Polisi Kazada Yaralandı

KAYSERİ'de trafik polisinin motosikleti, kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Merkez Kocasinan İlçesi Sivas Caddesi Orduevi yakınında, bir kargo şirketine ait kamyonetle, trafik polisi İbrahim D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletinden düşen ve omuzundan yaralanan polis memurunun yardımına önce aynı yerde bulunan meslektaşları koştu. Yaralı polis, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Kayseri