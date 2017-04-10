Motosikletli Trafik Polisi Kazada Yaralandı

Kayseri'de trafik polisinin motosikleti, kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Motosikletli Trafik Polisi Kazada Yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan İlçesi Sivas Caddesi Orduevi yakınında, bir kargo şirketine ait kamonetle, trafik polisi İbrahim D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletinden düşen ve omuzundan yaralanan polis memurunun yardımına önce aynı yerde bulunan meslektaşları koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı polis, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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