Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Kayıplara Karıştı

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor



Ersan SAN, İstanbulDHA



TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.