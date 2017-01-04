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Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Kayıplara Karıştı

Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Kayıplara Karıştı

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyorErsan SAN, İstanbulDHATEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı.

Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Kayıplara Karıştı

* Kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği, olayın polisin sürücüyü durması konusunda uyardığı sırada yaşandığı belirtiliyor

Ersan SAN, İstanbulDHA

TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.

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