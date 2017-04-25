Motosikletin Çarptığı Suriyeli Yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Suriyeli çocuk hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Eyyübiye ilçesine bağlı Türk Meydanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Meşarkiye Caddesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.T., isimli Suriyeli çocuğa sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Suriyeli çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA