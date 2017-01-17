Motosiklet Yayaya Çarptı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Atatürk Caddesi üzerinde Erdoğan Karaca yönetimindeki 02 HS 382 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Cengiz'e çarptı. Vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN