Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarköy Cadde'sinde Akyazı istikametinde giden 54 H 1681 plakalı motosiklet sürücüsü, yoldan karşıya geçmek isteyen Ali Aydın Doğan'a (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan yere savruldu. Kazayı gören çevredeki esnaf olay yerine 112 Sağlık ekiplerince çağırdı.
Doğan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Akyazı ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.