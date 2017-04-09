Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada



SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ana yol üzerinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapan gençler trafikte tehlike saçarak canlarını hiçe saydı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adapazarı - Kaynarca duble yolunda yanından geçen araçlara aldırış etmeden motosiklet üzerinde uzanarak bir süre bu şekilde yolculuğa devam ettiler. Trafiği tehlikeye düşürerek yolculuk yapan ve isimleri öğrenilemeyen genç sürücülerin bu hareketlerini o esnada yanlarından geçen otomobilde bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi.

Öte yandan, motosiklet ile tehlikeli yolculuk yapan gençlerin görüntüleri amatör kameraya yansıdı. Amatör kamera görüntülerinde, iki ayrı motosiklet üzerinde bulunan gençlerin motosikletleri üzerinde uzanarak yolculuk yaptıkları görünüyor.