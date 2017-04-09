Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ana yol üzerinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapan gençler trafikte tehlike saçarak canlarını hiçe saydı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.



Adapazarı - Kaynarca duble yolunda yanından geçen araçlara aldırış etmeden motosiklet üzerinde uzanarak bir süre bu şekilde yolculuğa devam etti. Trafiği tehlikeye düşürerek yolculuk yapan ve isimleri öğrenilemeyen genç sürücülerin bu hareketlerini o esnada yanlarından geçen otomobilde bulunan bir kişi tarafından amatör kameraya kaydedildi. - SAKARYA