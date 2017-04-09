Motosiklet Üzerinde Tehlikeli Yolculuk

Akan trafikteki tehlikeli şov görüntüye böyle yansıdı.



Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ana yol üzerinde motosikletleri ile akrobatik hareketler yapan gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı. Motosiklet üzerinde uzanarak trafikte seyreden gençler, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu tehlikeli şov bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



(Murat Hazer / İHA)