Motosiklet Üzerinde Şov Yaparken Çarptığı Kadın Öldü

ANTALYA'da, Baran Çalışkan'ın ön tekerini kaldırarak arka tekerin üzerinde ilerlediği iddia edilen motosikletin çarptığı 48 yaşındaki Serpil Yetim hayatını kaybetti. Evinin önündeki yolda motosikletin altında 20 metre sürüklenen kadının vücuduna saplanan demir parçaları, itfaiye ekipleri tarafından demir makasıyla kesilerek çıkarıldı. Kaza, saat 19.00'da Kepez İlçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Mevlana Kavşağı'ndan Kepez Belediyesi yönüne ilerleyen Baran Çalışkan'ın kullandığı 07 CZD 64 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Serpil Yetim'e çarptı. Durakta otobüsten inip yaya geçidinden yolun karşısındaki evine gitmeye çalışan Yetim, motosikletin altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada Yetim, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan motosiklet sürücüsü de ambulansla hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü Çalışkan'ın da hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi. KARISINA SON BAKIŞ



Motosikletin alt bölümündeki demirlerin Serpil Yetim'in bacaklarına saplanması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri de çağrıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Yetim'in kocası Musa Yetim ile yakınları, gözyaşı döktü. Musa Yetim, karısının motosikletin altındaki cansız bedenine uzun süre ağlayarak baktı. Karısının işten geldiğini ve yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığını anlatan Musa Yetim, üst geçit yapılmasını istedi. Kazayı duyan sürücünün yakınları da olay yerine geldi. Çalışkan'ın yakınları ile Yetim'in akrabalarıyla kısa süreli tartışma yaşadı.



'TEK TEKER' SÜRERKEN ÇARPTI İDDİASI Polis, güvenlik şeridi ile çevrelediği kaza yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekipleri, demir makasla Yetim'in vücuduna saplanan demir parçalarını kesti. Yetim'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetim'in akrabaları, Baran Çalışkan'ın motosikletin ön tekerini kaldırıp, yolda tek teker üzerinde ilerlerken kazayı yaptığını iddia etti. Hayatını kaybeden Serpil Yetim'in emekliliğine yaklaşık 2 yıl kaldığı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işyerinde çalıştığı öğrenildi. - Antalya