Adıyaman'da polis ekipleri tarafından motosiklet uygulamaları başladı.



Havaların ısınmasıyla birlikte trafiğe çıkan motosikletler üzerinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında plakasız, ruhsatsız, sigortasız, muayenesiz, ehliyetsiz ve trafiğe uygun olmayan motosikletler denetlendi. Yapılan denetimlerde evrak eksikliği bulunan motosikletler çekiciyle otoparka çekilirken motosiklet sahiplerine ise cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN