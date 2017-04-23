Motosiklet Tutkunu Uzman Çavuş Kazada Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tutkunu uzman çavuş, otobanda yaptığı kazada hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Osmaniye Motosiklet Kulübü'nden bir grup toplu halde otobandan Antakya'ya doğru hareket halinde iken, İskenderun Yarıkkaya mevkiinde bir kazaya meydana geldi. Osmaniye Motosiklet gurubundan olduğu öğrenilen motosiklet tutkunu J. Uzman Çavuş Adnan Öztürk (24), süratle aynı yönde hareket ettiği önündeki 33 VLH 29 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan motosiklet sürücüsü Öztürk, otobanın dışındaki çalılıkların içine düştü.



Feci kaza sonrası 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan J. Uzman Çavuş Adnan Öztürk hayatını kaybederken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HATAY