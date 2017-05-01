Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası

Bodrum ilçesinde Türkiye Enduro Şampiyonası'nın birinci ayak yarışı sona erdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen şampiyonanın birinci ayak yarışı, Bodrum Motosiklet Kulübü'nün (BMK) evsahipliğinde yapıldı.



Mumcular Mahallesi Çamarası mevkisinde 39 kilometrelik parkurda 139 sporcunun katıldığı mücadele oldukça heyecanlı geçti.



E1 kategorisinde Sinan Memnun, E2'de Rafet Karakuş, E3'de Burak Özdemir'in birinci olduğu yarışmanın genel klasman birincisi de Sinan Memnun oldu.



Yeniler kategorisinde Bulgaristan uyruklu Shevki Shefkiev'in birinciliğe ulaştığı yarışta, gençlerde Bayram Uysal, veteranlarda Sinan Ordu, ustalarda Yunus Mor, kadınlarda ise Burcu Tugayoğlu birinciliği elde etti.



Sporculara kupaları düzenlenen törenle TMF Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Nedim Akülke ve Mehmet Sadık Vefa ile organizasyon görevlilerince verildi.



BMK Başkanı Cevdet Erçik, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın birinci ayak yarışına ev sahipliği yapmaktan ve yarışın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.



Altı ayaktan oluşan Türkiye Enduro Şampiyonası, 20-21 Mayıs'ta Kemer'de ikinci ayak yarışıyla devam edecek.