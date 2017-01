Motosiklet Satarken Bu Tuzağa Düşmeyin

İSTANBUL, Ataşehir'de satılık motosiklet ilanlarını takip ederek müşteri gidip,deneyeceğini söyleyerek çalan Can K.(29) polisin dikkati sayesinde yakalandı. Son çaldığı motosikleti evinin önünü park eden Can K., aracı fark eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin motosikletleri çaldıktan sonra sahiplerini arayarak 1000 lira karşılığında geri vermeyi vaat ettiği, ancak bazı olaylarda parayı almasına rağmen motosikletleri iade etmediği öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ataşehir'de park edilmiş plakasız bir motosiklet görerek araştırma başlattı. Sokakta yapılan soruşturmada motosikleti kullanan kişinin evi tespit edildi. Eve giren polis ekipleri Can K. adlı kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda son bir ay içinde 4 motosiklet çaldığı tespit edildi.



MÜŞTERİ GİBİ GELİP ÇALMIŞ



Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin satılık ilanı verilen pahalı motosikletleri takip ederek sahipleriyle irtibata geçtiği, sözde bir bakmak için motosikletin yanına gittiği öğrenildi. Şüphelinin müşteri gibi davranarak önce motosikleti incelediği, fiyatta anlaştıktan sonra karar vermek için son bir deneme yapmak için kontak anahtarını aldığı tespit edildi. Motosikleti çalıştıran şüphelinin sahibinin önünde motosikleti çalarak kaçtığı belirtildi.



ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERİN SAHİPLERİNDEN BİR DE 1000 LİRA ALMIŞ



Polis soruşturmasında şüphelinin hırsızlıktan sonra motosiklet sahibini telefonla aradığı ve 1000 lira karşılığında geri vermeyi vaat ettiği ortaya çıktı. Ancak iki olayda istediği 1000 lirayı da alan şüphelinin yine de motosikletleri geri vermediği belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



