Motosiklet Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi ikinci çevre yolunda plakası öğrenilemeyen Yusuf Kılınç yönetimindeki motosiklet, 44 FT 346 plakalı Sabri Çoban'a ait park halindeki minibüse çarptı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kılınç'ı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kılınç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kılınç'ın yakınları, kazayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.