Motosiklet Park Halindeki Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, seyir halinde olan motosiklet, yol kenarında bulunan park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde Yusuf Kılınç idaresindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan Sabri Çoban'a ait 44 FT 346 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Kılınç yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN