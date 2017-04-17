Motosiklet Otomobille Çarpıştı: ; 2 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla mahallesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Kaza Kışla mahallesi Millet caddesi dört yol ağzında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burhan Kuzu idaresinde ki 67 L J 964 plakalı otomobil ile Hamza Özyiğit idaresindeki 67TJ 889 plakalı motosiklet dört yol ağzında çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Özyiğit ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Fatih için olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Muhammet Fatih'in sağlık durumunun iyi olduğu sürücü Hamza Özyiğit'in ise ayağında kırk olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Burhan Kuzu ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK