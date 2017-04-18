Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kerim Serkan Hasdoğru'nun kullandığı 07 LJJ 15 plakalı motosiklet, Demokrasi Bulvarında çevreyolunda aynı istikamette seyir halinde olan ve Bahçelievler Mahallesi 5062 sokağa dönmekte olan M.B.E'nin kullandığı 06 EDD 60 plakalı otomobille çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Kerim Serkan Hasdoğru elinden ve başından yaralandı.



Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA