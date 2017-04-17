Motosiklet Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza bugün Emirefendi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tuğrul Evken yönetimindeki 55 NN 813 plakalı otomobil ile Tolga Avcı yönetimindeki 55 NK 033 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı Avcı, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Samsun