Motosiklet otomobile böyle çarptı

Demokrası Bulvarı'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



ANTALYA - Kaza Demokrasi Bulvarında çevreyolu istikametine seyir halindeki Kerim Serkan Hasdoğru'nun kullandığı 07 LJJ 15 plakalı motosikletin aynı istikamette seyir halindeyken Bahçelievler Mahallesi 5062 sokağa dönmekte olan M.B.E'nin kullandığı 06 EDD 60 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Kerim Serkan Hasdoğru elinden ve başından yaralandı. Manavgat Devlet hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.