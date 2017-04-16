Motosiklet otomobile arkadan çarptı... 2 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siverek - Şanlıurfa karayolu Saraykent yakınlarında Ramazan Yusufcan G. idaresindeki 63 N 2491 plakalı motosiklet, seyir halindeki İbrahim Halil A. yönetiminde bulunan 63 ES 650 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ramazan Yusufcan G. ile Hasret S. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.