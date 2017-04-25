Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Erdemli Talat Göktepe Çamlığı'nın batısındaki Kocahasanlı sahil yolu girişi civarında meydana geldi. Cesur Kurt (25) yönetimindeki 33 VKP 40 plakalı motosiklet, Antalya-Mersin istikametinde seyreden Z.B.'nin (42) kullandığı 33 VJU 07 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Cesur Kurt ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN