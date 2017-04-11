Motosiklet kazası saniye saniye kask kamerasında

Motosiklet aniden yola giren taksiye çarptı



İSTANBUL - Zeytinburnu'nda cadde üzerinde ilerleyen motosiklet aniden yola çıkan taksiye hızla çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz gün Zeytinburnu'nda meydana geldi.Cadde üzerinde seyir halinde giden motosiklet sürücüsü, bir ticari taksinin yola aniden çıkmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Sürücü motosikleti durdurmaya çalışsa da başaralı olamadı ve taksiye hızla çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerken, kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde motosiklet caddede ilerliyor. Bu sırada taksi aniden yola çıkıyor. Taksiye motosiklet hızla çarparken, sürücü yere düşüyor. Taksi şoförü kendisine bağıran motosiklet sürücüsüne,"Nasıl göreyim geldiğini" diye tepki gösteriyor.