Motosiklet Kamyonla Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan bir tesise giriş yapmak isteyen kamyona aynı yönde giden bir motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza sabah saat 10: 00 sıralarında Orhangazi-Göl yolu eski Cesa fabrikası önünde meydana geldi. İznik Gölü'nden Orhangazi istikametine doğru giden İsmail Gürkan (63) idaresindeki 16 VY 921 plakalı hurda yüklü kamyon, ana yoldan eski Cesa fabrikasına giriş yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde giden ve kamyonun dönüş yaptığını fark etmeyen Ramazan Demirci (49) idaresindeki 16 VL 942 plakalı motosiklet kamyona yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Ramazan Demirci burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA