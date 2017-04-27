Motosiklet Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine giden 18 yaşındaki Serkan Başol'un kullandığı 67 TC 844 plakalı motosiklet, iddiaya göre önde giderken aniden duran Canan Tomakin yönetimindeki 67 LM 280 plakalı hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Serkan Başol ile arkada oturan aynı yaştaki Kazım Uyucu yere düşerek hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Canan Tomakin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Zonguldak