Motosiklet Ile Taksinin Çarpışma Anı Saniye Saniye Kamerada

* Hızla ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan taksiye böyle çarptı.

* Hızla ilerleyen motosiklet, aniden önüne çıkan taksiye böyle çarptı.

İstanbul DHA

İstanbul'da motosiklet ile taksinin çarpışma anı motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya saniye saniye yansıdı

Zeytinburnu'ndaki kaza geçtiğimiz gün meydana geldi. Hızla ilerleyen motosikletinin önüne anidan taksi çıktı. Motosiklet hızla taksiye çarptı. Yere düşen motosikletli taksiciye tepki gösterdi. Taksici de motosiklet sürücüsünü suçladı. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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