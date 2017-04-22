Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza Ereğli-Devrek karayolunun Delihakkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen Ali Keskin idaresindeki 67 UF 437 plakalı motosiklet aniden yola çıkınca Devrek istikametine seyir eden İsmail Çiftçi idaresindeki 67 Lz 586 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralanırken, yardımına kendisine çarpan otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Ali Keskin ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Motosiklet sürücüsü havada böyle uçtu

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bir süre bekleyen motosiklet sürücüsünün aniden yola çıkması ile yolda ilerleyen otomobilin kendisine çarptığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca motosiklet sürücüsünün çarpma sonrası motosikletten fırlayıp yere düştüğü görülüyor.