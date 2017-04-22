Motosiklet Ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Zonguldak'ta otomobilin, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, İsmail Çiftçi'nin kullandığı 67 LZ 586 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli karayolu Delihakkı mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Ali Keskin idaresindeki 67 UF 437 plakalı motosiklete çarptı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun karşı tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmek isteyen motosiklet sürücüsüne karşı yönden gelen otomobilin çarparak bir süre sürüklemesi görülüyor.