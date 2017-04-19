Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında ilçe merkezinin tek ana arteri olan Aatürk Caddesi'nin Ayvalık Belediyesi'ne ait eski Kırlangıç Fabrikası önünde Armutçuk mevkii istikametinden gelen Sadullah Abadanc (56) yönetimindeki 06 EA 9631 plakalı özel otomobil eski otogar önündeki yol ayrımından u dönüşü yapmak istedi. Ancak o sırada otomobilin arkasından gelen Murat Erim (21) yönetimindeki 35 KB 6322 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü Murat Erim ve motosikletin arkasında bulunan Seyfi Erim (18) yaralandı.



Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müşahede altına alındı. Durum ağır olan motosiklet sürücüsü Murat Erim'in de yapılan müdahaleler sonrasında hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR