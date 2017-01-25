Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Olay, Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Caddeden şehir merkezine hareket halindeki 48 SR 307 plakalı otomobil sola dönüş yapacağı sırada aynı istikamette gelen 15 YLC 19 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın hızıyla motosiklet bir işyerinin önüne savruldu. Motosiklette bulunan Hakan Keleş (20) ve Muhammed Sayid Şimşek kaldırıma düşerek yaralandı. Kazayı gören esnaf ve vatandaşlar polis ve 112 'ye haber verdikten sonra yardıma koştu. Yaralılar ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.



Öte yandan kaza anları saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - MUĞLA