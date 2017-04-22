Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Devrek karayolunun Delihakkı mevkiinde Ali Keskin idaresindeki 67 UF 437 plakalı motosiklet aniden yola çıkınca Devrek istikametine seyir eden İsmail Ç. idaresindeki 67 LZ 586 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralanırken, yardımına kendisine çarpan otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Ali Keskin ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ederken, otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.



Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ZONGULDAK