Motosiklet Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada motosiklet hırsızlığı tespit edilen iki kişi yakalandı.



Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Cami Cedit Mahallesi Tataroğlu Sokak üzerinde bulunan motosikleti çaldığı tespit edilen O.E.(23) ve O.Y.(16 ) yakalandı. Yakalanan şahısların emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan iki şahıs E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR