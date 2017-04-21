Motosiklet hırsızları kameraya yakalandı

Mersin'de gece saatlerinde bir apartmanın altındaki motosikleti çalan 2 kişi, motosikleti götürürken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Görüntülerde şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, şahıslardan birinin güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen hiç bozuntuya vermemesi ise pes dedirtti



MERSİN - Mersin'de gece saatlerinde bir apartmanın altındaki motosikleti çalan 2 kişi, motosikleti götürürken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, şahıslardan birinin güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen hiç bozuntuya vermemesi ise pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Nisan gece saatlerinde meydana geldi. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın içinde bulunan motosikleti 2 kişi alarak, bölgeden uzaklaştı. Gecenin karanlığından ve ıssızlığından faydalanarak kimseye yakalanmadan bölgeden uzaklaşan 2 şahıs, apartmana yakın bir yerde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir şahıs motosikleti sürüklerken, diğer şahıs ise elinde kask ile etrafı kontrol ediyor. Görüntülerde şahısların rahat tavırları dikkat çekerken, şahıslardan birinin güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen hiç bozuntuya vermemesi ise pes dedirtti.

Motosiklet sahibinin olayın ardından polis merkezine şikayet etmesi üzerine ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(KRY-