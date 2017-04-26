Motosiklet Hırsızı Tahliye Olduktan 3 Gün Sonra Aynı Suçtan Yakalandı

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığından cezaevinde bulunan M.M.B. isimli şahıs, tahliye olduktan 3 gün sonra motosiklet çalarken yakalandı.



Olay, önceki gün Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran motosiklete binerek çalıştıran M.M.B. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından fark edildi. Harekete geçen polislerce suçüstü yakalanan şahıs daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Olay sonrası emniyette ilk ifadesi alınan M.M.B. isimli hırsızlık şüphelisi yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, hırsızlık yaparken polislerce suçüstü yakalandığı öne sürülen M.M.B.'nin olaydan 3 gün önce motosiklet hırsızlığı suçundan yattığı Gaziantep Cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP